Nach Angaben der Stadt Magdeburg hatte der aus acht Personen bestehende Sonderstab hunderte Auszahlungsanträge für die Spenden verschickt. In den vergangenen Wochen sind demnach 1.307 vom Anschlag betroffene Menschen ermittelt und per Post kontaktiert worden. In dem Schreiben würden auch verschiedene Möglichkeiten für die Unterstützung beim Ausfüllen des Antrags aufgezeigt. Beschäftigte der Verwaltung könnten persönlich oder telefonisch beraten. "Bei Betroffenen, die noch verletzt sind, kann eine Sozialarbeiterin auch direkt im Krankenhaus oder zu Hause unterstützen", so die Stadt.