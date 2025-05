Nach dem Anschlag von Magdeburg mit sechs Toten und knapp 300 Verletzten hat die Stadt inzwischen einen Großteil der Spenden an Betroffene ausgezahlt. Nach Angaben der Stadtverwaltung (am 09.05.2025) gingen bislang rund 1,3 Millionen Euro an mehr als 1.100 Menschen. Sechs Angehörige von Todesopfern erhielten demnach jeweils 40.000 Euro, 87 schwer verletzte Personen insgesamt 300.000 Euro. Weitere 266.000 Euro sollen in den kommenden Tagen überwiesen werden.