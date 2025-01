Die Polizei, der Föderalismus und unterschiedliche Datentöpfe

Vielleicht kann also Dirk Peglow zur Aufklärung beitragen. Hätte diese Tat verhindert werden können? Peglow – Vorsitzender des Bunds Deutscher Kriminalbeamter – sagt: "Diese Frage kann man nicht beantworten." Dann also anders: Warum ist der Täter den Behörden durchgerutscht? "Es könnte daran liegen, dass wir ein sehr föderales Polizeisystem haben", sagt Peglow. Informationen über Täter landeten in unterschiedlichen Datentöpfen – die dann nicht bundesweit abgerufen werden könnten.

Es gebe ja schon einen Leitfaden zur Früherkennung von Amoktätern, sagt Peglow. Problem sei die Umsetzung.

Viele Fragen zum Anschlag in Magdeburg – und ein Dank

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Und so bleibt bei all den offenen Fragen vielleicht zuerst besonders ein Bedürfnis: das, Danke zu sagen. Menschen wie Corinna Pagels zum Beispiel. Sie engagiert sich bei der Seelsorge in Magdeburg. Ehrenamtlich. Eigentlich wäre sie am 20. Dezember in Richtung Urlaub aufgebrochen. Sie blieb in Magdeburg. Sprach mit Menschen. Versuchte, zu helfen. Heute, gut drei Wochen danach, sagt Pagels: "Wir bekommen noch immer täglich vier bis fünf Anfragen." Und das werde wohl auch noch anhalten. "Es gibt Menschen, die haben zunächst versucht, es selbst zu schaffen und das nicht hinbekommen."

Es gibt Menschen, die haben zunächst versucht, es selbst zu schaffen und das nicht hinbekommen. Corinna Pagels Seelsorgerin