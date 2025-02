Der Attentäter von Magdeburg, Taleb A., hat seine Anschlagspläne offenbar im August 2024 an seinem Arbeitsplatz angedeutet. Das lässt eine Email vermuten, die MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt. In einem Dienstzimmer des Maßregelvollzugs Bernburg soll er demnach zwei Kollegen auf deren Frage, ob es ihm gut gehe, wörtlich geantwortet haben: "Nein, ich befinde mich in einem Krieg, aber nicht im metaphorischen Sinn, sondern in einem wirklichen Krieg, dessen Ausgang entweder sterben oder umbringen sein wird."