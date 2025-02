Der Attentäter von Magdeburg, Taleb A., hat seine Anschlagspläne offenbar im August 2024 an seinem Arbeitsplatz angedeutet. Das lässt eine E-Mail vermuten, die MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt. In einem Dienstzimmer des Maßregelvollzugs Bernburg soll er demnach zwei Kollegen auf deren Frage, ob es ihm gut gehe, wörtlich geantwortet haben: "Nein, ich befinde mich in einem Krieg, aber nicht im metaphorischen Sinn, sondern in einem wirklichen Krieg, dessen Ausgang entweder sterben oder umbringen sein wird."

Verfasser der E-Mail hielt sofortiges Handeln für dringend erforderlich

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Taleb A.s Andeutung ist dokumentiert in einer E-Mail, die im Maßregelvollzug längst kursiert und die MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt. Die Mail wurde von einem der Augen- und Ohrenzeugen der Aussage verfasst. Empfängerin war Taleb A.s direkte Vorgesetzte, die Therapieleiterin des Maßregelvollzugs. Abgeschickt wurde die Mail am 14. August 2024, um 12.03 Uhr. Die Äußerung soll den Angaben zufolge bereits am Tag zuvor, dem 13. August, gegen 9 Uhr, gefallen sein.



Besonders brisant: Der Verfasser der Mail hielt sofortiges Handeln offenbar für dringend erforderlich. Über die Situation mit dem späteren Attentäter schrieb er weiter: "Er lief, nachdem er dies gesagt hatte, eilig aus dem Dienstzimmer, starrte dabei zu Boden und wirkte sehr belastet. Man müsste ihm aus meiner Sicht Hilfe anbieten."

