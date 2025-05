Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Peter Gercke

Spielzeit 2025/26 Theater Magdeburg bringt Anschlag auf Weihnachtsmarkt auf die Bühne

21. Mai 2025, 16:41 Uhr

In der Spielzeit 2025/26 zeigt das Theater die Stückentwicklung "Drei Minuten", die den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am 20. Dezember 2024 in Magdeburg thematisiert – wie, darüber sei man noch auf der Suche, berichtete das Führungsteam am Mittwoch während einer Pressekonferenz. Außerdem will sich das Theater weiter politisch positionieren, u. a. mit Stücken über die Geschwister Scholl oder die Rückkehr der Wölfe. Geplant ist zudem eine Hommage an die in Magdeburg entdeckte Band Tokio Hotel.