In Magdeburg haben sich am Donnerstag rund 500 Menschen im Opernhaus versammelt, um der fünf Toten und bis zu 235 Verletzten des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt zu gedenken. Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) sagte kurz vor Beginn des Konzerts, das Attentat habe eine große Wunde in die Stadt gerissen. Eine Wunde, die blute. Es liege nun an den Magdeburgerinnen und Magdeburgern, diese Blutung zu stoppen.