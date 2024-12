Verletzte außer Lebensgefahr Haseloff besucht Opfer des Anschlags in Magdeburg

27. Dezember 2024, 16:22 Uhr

Mehr als 200 Menschen wurden bei dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg verletzt. Das Uniklinikum in der Stadt hat viele von ihnen behandelt. Mittlerweile sind auch die Schwerverletzten in der Klinik außer Lebensgefahr. Eine Woche nach dem Anschlag hat Ministerpräsident Haseloff die Verletzten in der Uniklinik besucht und die Arbeit des Krankenhauspersonals gewürdigt.