26. Dezember 2024, 13:51 Uhr

Bis zu 235 Menschen wurden bei dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg verletzt. Das Uniklinikum in der Stadt hat viele von ihnen behandelt. Mittlerweile sind auch die Schwerverletzten in der Klinik außer Lebensgefahr.