Was macht ein Bundesopferbeauftragter? Der Bundesopferbeauftragte ist zentraler Ansprechpartner für alle Betroffenen von terroristischen oder extremistischen Anschlägen im Inland – da sich diese in der Regel gegen die gesamte Gesellschaft richten. Der Beauftragte steht als Ansprechpartner zur Seite, vermittelt Hilfe, gibt Unterstützung für den Umgang mit Behörden und versteht sich als Stimme der Betroffenen in der Politik. Am 1. Januar 2025 hat Roland Weber, eigentlich Landesopferbeauftragter Berlins, die bundesweite Funktion kommissarisch übernommen.