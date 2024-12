Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) hat rund um den Jahreswechsel zu einem Verzicht auf Silvester-Feuerwerk aufgerufen. "Es gibt in der Landeshauptstadt keinen Grund zum Feiern und damit auch keinen Anlass für ein Silvesterfeuerwerk", erklärte Borris und bat um Rücksicht auf die Opfer des Weihnachtsmarkt-Anschlages .

Ein weiterer Aspekt sei das Gefahrenpotenzial. "Unfälle mit verletzten Personen wären eine zusätzliche Belastung für die Krankenhäuser ", so Borris. Das medizinische Personal habe in den vergangenen Tagen unter höchster Belastung gearbeitet und eine Pause verdient.

Ein dritter Grund für die Bitte um einen Feuerwerk-Verzicht ist laut Stadt der Gedenkort vor dem Westportal der Johanniskirche in unmittelbare Nähe zum Tatort. Der stark frequentierte Bereich bleibe über den Jahreswechsel bis einschließlich 6. Januar bestehen. Man gehe davon aus, dass die Anteilnahme und das stille Gedenken an der Johanniskirche in den kommenden Tagen weiterhin sehr groß sein würden.