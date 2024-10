Es konnte kein Täter ermittelt werden – mit dieser Begründung hat die Staatsanwaltschaft Magdeburg jetzt ein Verfahren wegen eines Mordaufrufs eingestellt. Der antisemitische Schriftzug war im November vergangenes Jahr in Sachsen-Anhalts Justizministerium aufgetaucht.

Die Polizei hatte am 11. November 2023 von dem Vorfall erfahren – und damit zwei Tage nach dem Gedenken an die Pogromnacht im November 1938. Damals hatten die Nationalsozialisten jüdische Geschäfte, Gotteshäuser und andere Einrichtungen in Brand gesetzt und Tausende Jüdinnen und Juden misshandelt, verhaftet oder getötet.