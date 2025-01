Laut Gottschalk stellt die aktuelle Lage aber eine Ausnahmesituation für das Amt dar. Das Veterinär- und Gesundheitsamt stoße an seine Grenzen. Jedoch seien nach einer Ausschreibung weitere Pfleger gefunden worden. So könnten die Mitarbeiter der Behörde entlastet werden.

Anfang Januar waren auf einem Grundstück in Magdeburg neben den laut Stadt 500 lebenden Tieren auch mehrere Hundert tote Schafe sowie weitere Tiere entdeckt worden. Zuletzt nahm der Fall immer größere Dimensionen an und war auch Thema im Magdeburger Stadtrat .

So soll eine 62-Jährige nach Angaben der Behörden im Jerichower Land insgesamt mehr als tausend Tiere in ihrer Obhut gehabt haben. In Gommern habe die Frau zudem Hunde gehalten, die verwahrlost und in schlechtem Zustand waren.