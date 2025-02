Der Sozialbeigeordnete Ingo Gottschalk wies erneut Vorwürfe zurück, in der Herde habe es ansteckende Krankheiten gegeben. Laborproben hätten dies nicht bestätigt. Es habe sich um alte Tiere mit schlechter Klauenpflege gehandelt. Die interne Aufarbeitung dauere an, so Gottschalk weiter. Dabei gehe es auch darum, wann Hinweise zu der Halterin der Tiere eingegangen seien und warum die Stadt nicht schon früher die Herde in Obhut genommen habe. Gottschalk betonte erneut, die aktuelle Situation sei für das Gesundheits- und Veterinäramt eine extreme Belastung.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK