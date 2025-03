In Magdeburg hat das Veterinäramt im Fall der Anfang Januar gefundenen verwahrloste Schafherde weiter alle Hände voll zu tun. Ingo Gottschalk, der zuständige Beigeordnete der Stadt, teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, mehr als 400 Tiere seien aktuell bei Schäfern in Pflege. Darunter seien auch 250 Lämmer.

Zuvor hatte Gottschalk Vorwürfe zurückgewiesen, in der Herde habe es ansteckende Krankheiten gegeben. Laborproben hätten dies nicht bestätigt. Es habe sich um alte Tiere mit schlechter Klauenpflege gehandelt. Die interne Aufarbeitung dauere an, so Gottschalk weiter. Dabei gehe es auch darum, wann Hinweise zu der Halterin der Tiere eingegangen seien und warum die Stadt die Herde nicht schon früher in Obhut genommen habe. Gottschalk sprach mit Blick auf die verwahrlosten Tiere Mitte Februar von einer extremen Belastung für das Gesundheits- und Veterinäramt.