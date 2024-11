Ein klassisches Betriebsgelände braucht die Magdeburger Firma Hasomed nicht. Dort, wo in anderen Unternehmen Material gelagert wird oder der Fuhrpark steht, befindet sich ein Volleyballfeld. Hasomed ist im Wesentlichen ein Softwareunternehmen und vor allem in der Medizinsparte tätig. Inzwischen hat Hasomed rund zweihundert Beschäftigte mit einem Durchschnittsalter von 36 Jahren. Schon im Eingangsbereich wird schnell deutlich, dass man hier eine besondere Firmenkultur lebt.

Betriebseigene Kita und eigene Küche

Es kann durchaus passieren, dass plötzlich Kinder über den Flur laufen, denn Hasomed hat einen eigenen Betriebskindergarten. Essen gibt es im Firmencafé mit Müslibar und angeschlossener Küche. Antje Weber ist zuständig für das sogenannte "Inhousemangement" bei Hasomed und organisiert die Angebote für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: "Die Köchinnen kochen selber, jeden Tag frisch. Sie lassen es sich auch nicht nehmen, die Kartoffeln selbst zu schälen." Das Essen werde subventioniert. Es gebe Sportangebote und ein betriebliches Gesundheitsmanagement – einen Tischtennisraum und Duschen, denn die Belegschaft kann ein Fitnessstudio im Firmennähe besuchen. Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

Wertschätzung als Firmenphilosophie

Bildrechte: MDR/Uli Wittstock Nun ist Hasomed allerdings keine Kureinrichtung, sondern ein gewinnorientiertes Unternehmen, das im Wettbewerb steht. Das heißt konkret, dass die Angestellten tatsächlich auch arbeiten. Allerdings sind die Büroräume offen gestaltet: Dazu gehört, dass es keine festen Sitzplätze gibt. Man kann sowohl am klassischen Schreibtisch arbeiten, wie auch flätzend auf einem Sitzsack oder auf einer Art Hometrainer, also ein Bürostuhl mit Pedalen, um sitzend in Bewegung zu bleiben.

Die Firma organisiert regelmäßig After-Work-Partys. Weber sagt: "Wir haben ein Familienfest im Sommer, und natürlich die Weihnachtsfeier im Winter. Und das alles trägt dazu bei, dass man sich schnell kennenlernt, auch bereichsübergreifend. Und demzufolge werden aus Kollegen eben auch Freunde, und das macht das ganze Umfeld herzlich und warm." Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

Erfolg durch engagierte Mitarbeiter

Lange Zeit konnten sich in Sachsen-Anhalt Firmen ihre Mitarbeiter auswählen und nahmen kaum Rücksicht auf die Belange ihrer Beschäftigten. Bei zweistelligen Arbeitslosenraten war der Begriff "work life balance" praktisch unbekannt. Hasomed-Geschäftsführer Matthias Weber ist seit 2016 im Amt und hat frühzeitig umgesteuert, natürlich nicht uneigennützig. "Für mich ist die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen unwahrscheinlich wichtig. Die Mitarbeiter verbringen hier den ganzen Tag viel Zeit. Es ist wichtig, dass sie auch mental einen ganzen Tag hier sind. Und dafür haben wir hier eine Arbeitsatmosphäre geschaffen, die das unterstützt." Hasomed sei deshalb ein so erfolgreiches Unternehmen, erklärt Matthias Weber.

Umdenken in Chefsesseln nötig

Seit 25 Jahren ist Sybille Heinemann Personalberaterin in Magdeburg und kennt die Probleme der Firmen im Land sehr gut. Aus ihrer Sicht wird sich in den nächsten Jahren zeigen, welche Firmen im Kampf um Fachkräfte erfolgreich sind: "Die Unternehmer müssen sich Gedanken machen und über flexible Arbeitszeitmodelle nachdenken. Und sie müssen besser zuhören und die Sorgen und Ängste der Mitarbeitenden ernst nehmen." Das seien wichtige Faktoren für die Mitarbeiterbindung, so Sybille Heinemann. Hinzu kommt, dass viele Bereiche der Arbeitswelt sich ändern, neue Technologien bringen neue Anforderungen im Job. Für Sabine Heinemann liegt da ein weiteres Problem: "Wir haben schnellere Reaktionszeiten in den Unternehmen und die Probleme sind vielfältiger geworden. Das führt zu hoher Arbeitsbelastung und mehr Stress." Die Folgen zeigten sich auch in den anhaltend hohen Krankenständen, so Heinemann.

Es geht nicht nur ums Geld