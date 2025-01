Angesichts der hohen Zahl der Betroffenen und der Tatsache, dass der Mann selbst im Maßregelvollzug arbeitete, soll die Verlegung seit Tagen vorbereitet worden sein. In Sicherheitskreisen heißt es, damit solle auch eine räumliche und menschliche Nähe des Täters zu Betroffenen oder Menschen, mit denen er früher dienstlich zu tun hatte, vermieden werden. In Dresden ist der Mann demnach in einem besonders gesicherten Haftraum untergebracht.