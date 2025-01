Der Täter war vor Ort von der Polizei festgenommen worden. Es handelt sich um einen 50-Jährigen aus Saudi-Arabien. Der Mann lebt seit 2006 in Deutschland, 2016 erhielt er Asyl als politisch Verfolgter. Er arbeitete in der Salus-Klinik in Bernburg im Salzlandkreis als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und war seit 2020 im Maßregelvollzug für suchtkranke Menschen beschäftigt. Wie am 10. Januar bekannt wurde, ist ihm drei Tage nach dem Anschlag fristlos gekündigt worden. Mittlerweile ruht außerdem seine Approbation als Arzt.