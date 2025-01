Darüber hinaus verkündete Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) in der Sitzung, dass dem Attentäter am 23. Dezember 2024 von seinem Arbeitgeber, der Salus gGmbH, fristlos gekündigt worden ist. In der Folge des Anschlages und der Inhaftierung könne Taleb A. seiner Arbeit nicht mehr nachkommen, was die fristlose Kündigung arbeitsrechtlich möglich gemacht habe.