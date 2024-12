Die Menschen in Magdeburg sind nach dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt mit Dutzenden Verletzen und fünf Toten erschüttert. Am Freitagabend war ein 50 Jahre alter Mann aus Saudi-Arabien mit einem SUV in eine Menschenmenge gefahren. Der Magdeburger Weihnachtsmarkt war zu diesem Zeitpunkt gut besucht, entsprechend viele Menschen sind Zeugen der Tat geworden.