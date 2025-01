Erste Anfragen zu den Hilfsangeboten sind nach dem Anschlag von Magdeburg inzwischen beim Landesverwaltungsamt eingegangen. Wie eine Sprecherin am 30. Dezember mitteilte, stehen Geschädigten des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt sowie deren Angehörigen, Hinterbliebenen und Nahestehenden im Rahmen des Sozialen Entschädigungsrechts umfangreiche Hilfen zur Verfügung. Ziel sei es, die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen dieser Tat auszugleichen. Das Soziale Entschädigungsrecht (Sozialgesetzbuch XIV) biete grundsätzlich eine Vielzahl von Leistungen, heißt es dazu in einer Mitteilung, z. B. die Krankenbehandlung, psychische Sofortintervention in den Traumaambulanzen oder auch die Übernahme von Überführungs- und Bestattungskosten, Teilhabeleistungen sowie Entschädigungszahlungen für Geschädigte und Hinterbliebene. Aber auch für mittelbar Betroffene stehe das Landesverwaltungsamt unterstützend zur Verfügung.

Inzwischen gibt es für die Hinterbliebenen der Opfer des Anschlags Spendenkonten. Zu Spenden riefen am Samstag unter anderem die Wohlfahrtsverbände in Sachsen-Anhalt auf: DRK, Caritas und Diakonie haben nach eigenen Angaben ein gemeinsames Spendenkonto eröffnet.

Damit werden auch die Hilfsorganisationen unterstützt, die wegen des Anschlags in Magdeburg im Einsatz sind. Auch an den Opferverband "Weißen Ring" soll ein Teil des Geldes fließen. Der hat eine bundesweite Telefon-Hotline geschaltet. Seelsorge bietet der Weiße Ring ebenfalls auch an. Die ist nach wie vor in Magdeburg nachgefragt. In der Ambulanz der Uniklinik waren bis zum 30. Dezember bislang über 230 Menschen zu Gesprächen.