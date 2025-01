Damit werden auch die Hilfsorganisationen unterstützt, die wegen des Anschlags in Magdeburg im Einsatz sind. Auch an den Opferverband "Weißer Ring" soll ein Teil des Geldes fließen. Der hat eine bundesweite Telefon-Hotline geschaltet. Seelsorge bietet der Weiße Ring ebenfalls an. Die ist nach wie vor in Magdeburg nachgefragt. In der Ambulanz der Uniklinik waren bis zum 30. Dezember bislang mehr als 230 Menschen zu Gesprächen.