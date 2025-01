Zu den Kliniken in Sachsen-Anhalt, die sich um Traumatisierte kümmern, gehört auch die katholische Alexianer Klinik Bosse in Wittenberg. Uwe Bartlick arbeitet dort als Psychotherapeut. Nach seiner Einschätzung sind viele Menschen nach so einer Tat erst einmal hilflos und können gar nicht fassen, was passiert ist. Danach gebe es unterschiedliche Reaktionen. Manche Betroffene sehen demnach immer noch Bilder von dem Geschehen oder haben das Gefühl, Geräusche zu hören. Es gebe auch Schlafstörungen und innere Unruhe.



Ein gewisser Prozentsatz entwickele traumabedingte Folgeschäden, etwa posttraumatische Belastungsstörungen, Angststörungen oder depressive Störungen.



Zum Teil würden Menschen auch versuchen, das Erlebte aus dem Bewusstsein zurückzudrängen. Trigger könnten das dann wieder in den Vordergrund bringen – auch deutlich nach dem Ereignis.