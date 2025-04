Am 20. Dezember 2024 war ein 50 Jahre alter Mann aus Saudi-Arabien mit einem SUV in eine Menschenmenge gefahren.

Die Bundesregierung und das Land Sachsen-Anhalt wollen den Opfern des Attentats auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt mit umfassenden Hilfen zur Seite stehen. So hat der Landtag bereits entschieden, den Umfang des Opferhilfefonds des Landes Sachsen-Anhalt in diesem Jahr von 50.000 auf 500.000 Euro zu erhöhen.

Zudem hat die Landesregierung von Sachsen-Anhalt die Richtlinie für den Opferhilfefonds angepasst und am 1. April 2025 beschlossen. In der nun beschlossenen Richtlinie ist eine bestimmte Klausel gestrichen worden. Durch sie war es bisher so, dass Ansprüche aus anderen Hilfstöpfen, etwa vom Bund, auf die Leistungen des Landes angerechnet wurden. Das ist nun nicht mehr so. Die neue Regelung soll noch in diesem Monat verkündet und dann rückwirkend in Kraft treten.