Einen Tag nach dem Anschlag soll ein anderer Mann im Breiten Weg von einem Unbekannten von einem Fahrrad gestoßen und beleidigt worden sein. Ebenfalls im Breiten Weg wurde ein weiterer Mann am 22. Dezember von einem Unbekannten beleidigt und geschlagen.



Am 23. Dezember war den Angaben zufolge außerdem eine Frau in der Otto-von-Guericke-Straße zunächst verbal bedroht und anschließend geschlagen worden. Der mutmaßliche Angreifer soll unter anderem "Wir vergasen euch alle" gerufen haben.



In einem Döner-Imbiss in Halle waren fünf Anrufe mit unterdrückter Nummer eingegangen. Die Anrufer hätten ausländerfeindliche Beleidigungen geäußert. Die Polizei hat dem Schreiben der Innenministerin zufolge in allen Fällen Ermittlungen aufgenommen.