Laut der Fach- und Beratungsstelle für Gewalt- und Radikalisierungsprävention "Salam" hatten Magdeburger und Magdeburgerinnen mit Migrationsgeschichte von "extrem feindseliger Stimmung" in der Stadt berichtet. So seien vermeintliche Migrantinnen und Migranten, die als muslimisch eingestuft wurden, auf der Straße als "Terroristen", "Verbrecher" und "Pack" beschimpft, bespuckt, geschubst und körperlich angegriffen worden.

In einem Fall sei ein Mensch von vier Personen angegriffen und geschlagen worden, in einem anderen Fall sei gegen ein Auto getreten worden. Er habe in mehr als zehn Jahren in Magdeburg noch nie so eine bedrohliche Stimmung erlebt, wurde ein Student zitiert.