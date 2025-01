Die Serie offenbar rassistisch motivierter Angriffe auf als migrantisch wahrgenommene Menschen in Magdeburg reißt nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt nicht ab. Wie die Polizei in Magdeburg MDR SACHSEN-ANHALT am Sonnabend (11. Januar) bestätigte, wurde ein 28 Jahre alter Mann aus Marokko verprügelt. Demnach hatte ihn ein etwa 40 Jahre alter Mann an einer Straßenbahnhaltestelle am Hasselbachplatz angegriffen.