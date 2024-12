Vor dem Gottesdienst gab es bereits mehrere Mahnwachen. Zu einer Trauerkundgebung in Gedenken an die Opfer rief am Sonnabend etwa das Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt auf und gedachte um 18 Uhr vor dem Dom der Opfer. Man lasse niemanden mit der Trauer allein, hieß es.