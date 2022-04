Der Aufsichtsrat des Uniklinikums Magdeburg ist am Donnerstag ohne Ergebnis auseinandergegangen. Das Gremium hatte mehrere Stunden lang getagt und will nun noch im Mai erneut zu einer Sondersitzung zusammen kommen. Das teilte das Ministerium von Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) am Freitag auf Anfrage mit.