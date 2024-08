Magdeburg: Messe "Kunst/Mitte" beginnt

Zum zehnten Mal wird bei der Messe "Kunst/Mitte" in Magdeburg Kunst gezeigt – und natürlich auch verkauft.

Die Organisatoren ziehen zum Jubiläum eine positive Bilanz: Bei Ausstellern und Besuchern stößt die Messe auf wachsendes Interesse.

Auch in diesem Jahr ist Vielfalt ein Markenzeichen der Messe: Gezeigt werden Gemälde und Zeichnungen, aber auch Grafiken und Skulpturen.

"Kunst kaufen du musst" steht auf einem Button, den man ans Revers heften kann oder auch "Kunst macht sexy". Mit witzigen Sprüchen, aber auch mit designten Limo-Dosen will man für die Kunst/Mitte werben. Dorothea Hertel, selbst Künstlerin und Mitorganisatorin der Kunstmesse in Magdeburg, sagt: "Eine Messe ist ein kommunizierter Platz, um Kunst zu konsumieren. Im Sinne von: Ich kann die erleben und mir angucken. Aber die Künstler sollen natürlich auch ihre Arbeiten verkaufen können." Sie betont: "Das ist ganz klar auch ein wichtiger Punkt, dass es nicht nur eine Ausstellung ist wie in einem Museum, sondern ein Platz, wo man auch Kunst kaufen kann."

Und das war vor rund zehn Jahren auch die Idee, in Magdeburg eine Messe für zeitgenössische Kunst auszurichten. Und in Sachsen-Anhalt, einem Land, in dem es bis heute kaum Galerien gibt, der Kunst etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Das betont auch Volker Kiehn. Er ist als Bildhauer einer der Mitinitiatoren gewesen und fast erstaunt, wenn er nun Bilanz ziehen soll: "Was in diesem Jahr besonders ist, dass wir jetzt zehn Jahre quasi durchgehalten haben mit der Kunst/Mitte, dass wir von anderen Kunstmessen tatsächlich ein Response kriegen, weil wir selber Macher sind. Also wir werden durchaus wahrgenommen."

Bescheidene Anfänge im Salbker Wasserturm

Derart motiviert hat die Künstlergemeinschaft der HO Galerie, zu der Dorothea Hertel und Volker Kiehn gehören, seit 2015 immer wieder außergewöhnliche Ambiente bespielt. Erst den Salbker Wasserturm, dann das Kulturhaus AMO, schließlich die vor dem Umbau stehende Stadthalle, und seit einigen Jahren bucht man die weitläufige Messehalle. Und da kommen mittlerweile nicht nur Aussteller aus Sachsen-Anhalt, sondern auch zahlreiche internationale Künstler aus Spanien, den USA, der Mongolei oder Südkorea.

"Die Kunstmesse hat angefangen 2015 mit ungefähr 30 ausstellenden Parteien, das sind dann natürlich auch Galerien, wo mehrere Künstler vertreten sind", erinnert sich Dorothea Hertel. "Aber wenn man jetzt sich anguckt, dass es schon 70 Aussteller sind, ist das natürlich auch ein enormes Wachstum." Beim Publikum verhalte es sich ähnlich, erzählt Hertel weiter. Die Messe etabliere sich von Jahr zu Jahr mehr und wachse dementsprechend.

Wachsendes Interesse bei Ausstellern und Publikum

Tatsächlich habe die Messe mit den Anfängen kaum mehr etwas zu tun, erinnert sich Kiehn, denn der Salbker Wasserturm sei zwar extravagant, aber schnell zu klein und letztlich auch zu teuer gewesen: "Klar war es im ersten Jahr zäh, im zweiten Jahr waren es dann schon zu viele und wir haben das ein bisschen zu eng ausstaffiert alles. Und im dritten Jahr haben wir ein riesiges Zelt angebaut."

Doch mit der Größe wuchs die Arbeit, und das konnte die Künstlergemeinschaft allein nicht mehr stemmen. So wurde ein neuer Verein gegründet, der sich vor allem um die Fördermittel, die Kommunikation und teilweise die Bewerbungen kümmert – wobei es da auch eine Jury aus Galeristen und Sponsoren gibt. So wuchs auch das Budget, das sich mittlerweile auf insgesamt rund 200.000 Euro beläuft. Nur so ist der Messeauftritt für den einzelnen Künstler noch erschwinglich, findet Kiehn: Ein laufender Meter Ausstellungsfläche kostet 165 Euro – wesentlich weniger als anderswo.

Messe zeigt bunten Mix von Grafik über Malerei bis Skulptur

Und es scheint sich zu lohnen. Offensichtlich kommt der bunte Mix an: Von Malerei, Zeichnung, Fotografie bis hin zu Grafik oder Skulpturen ist alles dabei. Mal abstrakt, mal gegenständlich, politisch ambitioniert aber auch naiv oder kitschig. Auch deshalb ist die Messe unbedingt spannend für Schüler, für die es deshalb auch kostenlose Rundgänge gibt, sagt Dorothea Hertel: "Schulführungen sind ein Programmpunkt, weil wir uns auch einen kleinen Bildungsauftrag auferlegt haben." Das sei "einfach ein Dauerläufer."

Eine weitere Besonderheit: Die Kunststiftung Sachsen-Anhalt vergibt seit vier Jahren einen Preis für eine herausragende künstlerische Position. Das sind 1.000 Euro und etwas Renommee für die Künstlerbiografie. Und junge Künstler will man mit dem Young Artist Space fördern – dort zeigen in diesem Jahr zehn Nachwuchskünstler unter anderem aus Magdeburg, Halle, Berlin und Leipzig ihre Positionen. Und daneben gibt es Musik, Messerundgänge und Live- Performances.