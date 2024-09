In Sachsen-Anhalt sind die weltweit ersten Algen-Sommeliers gekürt worden. Sie sind damit jetzt zertifizierte Expertinnen und Experten für Algen als Nahrungsmittel.

Am Mittwoch endete der erste Ausbildungskurs in Magdeburg. Insgesamt zwölf Personen aus Deutschland, Österreich und Belgien nahmen an dem digitalen Unterrichtskurs teil. Ihnen wurden nach Angaben der Industrie und Handelskammer Magdeburg Grundkenntnisse zu Algen vermittelt.