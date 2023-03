Nach einem Handgemenge vor der Ausländerbehörde in Magdeburg hat sich Oberbürgermeisterin Simone Borris für einen besseren Schutz von Beschäftigten und Antragstellenden ausgesprochen. Die parteilose Politikerin sagte laut einer Mitteilung der Stadt, dazu sei sie in Abstimmung mit dem zuständigen Beigeordneten und der Polizei. Borris kündigte zudem an, Prozesse in der Behörde zu optimieren, um Wartezeiten zu verkürzen.