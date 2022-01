In Magdeburg ist es zu teils gewaltsamen Auseinandersetzungen bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen gekommen. Das berichtet ein MDR-Reporter von vor Ort. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Protesten hatten sich, wie auch schon zuvor im Dezember 2021 , auf dem Domplatz getroffen.

Die Polizei Magdeburg hatte in der letzten Dezember-Woche die Regeln für unangemeldete Corona-Demos per Allgemeinverfügung verschärft. So dürfen Versammlungen nur an einem Platz stattfinden. Ein Zug durch die Stadt, die sogenannten Spaziergänge, sind untersagt. Auch der Mindestabstand und die Pflicht zum Tragen eine Maske müssen eingehalten werden.