In Magdeburg hat es einen Angriff auf die ehemalige Ausländerbehörde gegeben. Wie die Polizei mitteilte, hat ein Mann dort am Montag mehrere Scheiben mit Steinen beworfen und eingeschlagen. Dabei sei ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich entstanden.



Der Mann sei kurze Zeit später in der Nähe gefunden worden. Er hielt laut Polizei eine Holzlatte in der Hand und ging aggressiv auf die Beamten zu. Die Beamten setzten Pfefferspray ein und brachten den Mann aus Guinea-Bissau zu Boden. Anschließend wurde er zur medizinischen Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht.