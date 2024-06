Große Hürde: die Sprache

Joanna fühlt sich an ihrer Ausbildungsstätte seit dem ersten Tag wohl, hat immer eine erfahrene Fachkraft in der Nähe, die sie unterstützt. Viel hat sie inzwischen gelernt, erzählt sie. Am liebsten arbeitet die junge Frau an der Rezeption oder im Management. Auch schwere Tabletts balanciert sie inzwischen sicher durchs Restaurant. "Ich muss immer doppelt so oft gehen wie die Männer", verrät sie. "Sie können immer die großen Tabletts nehmen, mir sind die zu schwer." Bildrechte: Annette Schneider-Solis

Ihre erste Station im neuen Beruf war die Rezeption, was ihr geholfen hat, ihr Sprachniveau deutlich zu steigern. "Viele Azubis scheitern an mangelnden Sprachkenntnissen und fallen deshalb durch die Prüfung", sagte Sabine Will. Sie kennt dieses größte Problem. Sie leitet die KAUSA-Landesstelle, die seit 2016 jungen Menschen mit Migrationsgeschichte und Unternehmen mit zugewanderten Fachkräften hilft.

Es geht nicht ohne ausländische Fachkräfte

Das Bundesamt für Migration unterstützt mit seinen berufsbegleitenden Sprachkursen die Sicherung von Fachkräften im Land. In Sachsen-Anhalt laufen derzeit sieben Kurse, zwei in Magdeburg im Hotel- und Gaststättengewerbe, ein Online-Kurs in der Pflege mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Halle, Dessau und Magdeburg, zwei Kurse für Lebensmitteltechniker in Burg. Bildrechte: Annette Schneider-Solis

Zusätzlich werden derzeit zwei Kurse in Halle für Azubis aus dem Hotel- und Gastrobereich angeboten, die einen ähnlichen Ansatz haben: Azubis verwandter Berufsgruppen in einem Kurs gemeinsam in der berufsspezifischen Sprache fitmachen. Jeweils acht bis 15 Azubis verbringen alle zwei Wochen einen Tag gemeinsam im Klassenraum. Die Ausbildungsbetriebe stellen sie dafür frei.

Deutschlehrerin bietet speziellen Unterricht an

Dafür wurden spezielle Lehrpläne ausgetüftelt. Deutschlehrerin Annika Fröhlich hat dafür in der Berufsschule hospitiert, sich Prüfungsaufgaben angeguckt und weiß, worauf es ankommt und was die Azubis wissen müssen.

Schwierig ist das unterschiedliche Sprachniveau. Annika Fröhlich, Deutschlehrerin