Nacht zu Dienstag Magdeburg: Klimaaktivisten lassen Luft aus Reifen von 43 Autos

An den Reifen von 43 Autos in Magdeburg ist in der Nacht zu Dienstag die Luft abgelassen worden. Betroffen waren SUV in mehreren Stadtteilen. Die mutmaßlichen Täter haben Bekennerschreiben hinterlassen. Es sollen Klimaaktivisten sein.