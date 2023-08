In verschiedenen Ortsteilen in Magdeburg ist in der Nacht zu Dienstag bei mehreren Autos die Luft von den Reifen abgelassen worden. Die Beamten prüften derzeit, wie viele Fahrzeuge in welchem Maß betroffen seien, teilte die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mit. Zunächst hatte die "Magdeburger Volksstimme" berichtet. Jeder Fahrer solle sein Auto überprüfen, bevor er losfahre.