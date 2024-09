Demnach wird der Citytunnel am Hauptbahnhof in der Nacht zu Dienstag (17.09.) stadteinwärts gesperrt. Die erste Sperrung war am Sonntag (15.09.) um 21.00 Uhr. Am Montag (16.09.) ist der Tunnel um 19.00 Uhr gesperrt.

In der Nacht zum Mittwoch (18.09.) ist den Angaben nach die Gegenrichtung in den Stadtteil Stadtfeld-Ost betroffen. Auch in diesem Fall ist der Tunnel ab dem Vorabend (am Dienstag), 19 Uhr, gesperrt. Mit einem Ende der Reinigung und der Sperrung ist jeweils am Morgen gegen 4.00 Uhr zu rechnen. Die Umleitung verläuft über die Bundesstraße 1.