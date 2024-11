Ein junger Autofahrer ist in Magdeburg gegen 20 Metallpoller gefahren. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 19-Jährige in der Nacht zu Sonntag in der Otto-von-Guericke-Straße im Stadtzentrum ins Schleudern geraten. Er wollte demnach ein anderes Fahrzeug auf der rechten Spur überholen, kam dann aber aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern und kollidierte auf dem Gehweg mit 20 Metallpollern.