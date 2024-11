Nachdem ein junger Autofahrer in Magdeburg gegen 20 Metallpoller gefahren ist, hat die Stadt Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Das teilte ein Sprecher MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag mit. Der 19-Jährige war laut Polizei in der Nacht zu Sonntag in der Otto-von-Guericke-Straße im Stadtzentrum ins Schleudern geraten. Er wollte demnach ein anderes Fahrzeug überholen, kam dann aber aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern und kollidierte auf dem Gehweg mit 20 Metallpollern.