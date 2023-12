Am frühen Mittwochmorgen hat sich die Polizei auf der Autobahn 2 eine knapp 60 Kilometer lange Verfolgungsjagd geliefert. Ein Autofahrer floh in Höhe Alleringersleben im Landkreis Börde vor einer Verkehrskontrolle. Die Polizei folgte ihm in Richtung Berlin bis zur Anschlussstelle Burg-Zentrum. Dort wechselte er die Fahrbahn zurück in Richtung Hannover.