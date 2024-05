In Magdeburg ist am Donnerstag ein zweijähriges Kind bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist am Morgen ein 75-jähriger Autofahrer nach links in die Auffahrt zur Bundesstraße 71 abgebogen. Eine Frau mit dem Kleinkind im Kinderwagen habe währenddessen die Straße überquert. Bei dem Zusammenstoß sei das Kind aus dem Wagen gefallen und einige Meter über die Straße gerollt.