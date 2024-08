Am Hauptbahnhof in Magdeburg kommt es ab Freitagabend (23 Uhr) erneut zu erheblichen Beeinträchtigungen im Zugverkehr. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, werden zwei neue Signalbrücken errichtet: eine auf Höhe des Jahnsportplatzes und eine auf Höhe der alten Kleingartenanlage "Am Sudenburger Tor"/Bundeswehr.