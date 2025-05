Fahrgäste der Linie RE1 müssen sich in den kommenden Wochen auf massive Einschränkungen einstellen. Zwischen dem 6. und 23. Juni fallen sämtliche Züge zwischen Brandenburg an der Havel und Potsdam Hauptbahnhof aus. Grund sind umfangreiche Bauarbeiten an Gleisen sowie an der Leit- und Sicherungstechnik, wie die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (Odeg) mitteilte.