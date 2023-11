In Magdeburg muss ein Jugendlicher 42.000 Euro Strafe an die Deutsche Bahn zahlen. Das teilte das Landgericht Magdeburg am Montag mit. Hintergrund: Der Jugendliche hatte als 13-Jähriger im Jahr 2020 ein Radio auf das Dach eines Regionalexpresses geworfen. Durch den Wurf waren ein Kurzschluss und Schäden am Zug entstanden. Verletzt worden war damals niemand.