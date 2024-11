Auf der Bahnstrecke Magdeburg -Braunschweig gibt es am Montagmorgen Probleme im Zugverkehr. Wie ein Bahnsprecher MDR SACHSEN-ANHALT erklärte, war in der Nacht das Stellwerk in Eilsleben ( Landkreis Börde ) ausgefallen. Fernzüge mussten über Wolfsburg umgeleitet werden. Sie verspäteten sich um bis zu 45 Minuten.

Regionalzüge wurden komplett gestrichen. Teils waren Busse unterwegs.Der Hauptbahnhof Halle unterdessen am frühen Morgen wieder ans Netz gegangen. Am Freitag, am Samstag und in der Nacht zu heute konnten dort wegen Arbeiten an einem Stellwerk keine S-Bahnen, Regional- sowie IC- und ICE-Züge fahren.