Ersatzverkehr und Umwege Hauptbahnhof Magdeburg wegen Bauarbeiten bis in die Nacht gesperrt

Hauptinhalt

09. Juni 2024, 15:59 Uhr

Rund um Magdeburg führen Bauarbeiten am Schienennetz und den Oberleitungen am Wochenende zu Sperrungen, Umwegen und Zugausfällen bei Bahn, Abellio und ODEG. Der Hauptbahnhof ist seit Sonntagnachmittag komplett gesperrt. Die Sperrung soll bis in die Nacht andauern.