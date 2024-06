Bauarbeiten Hauptbahnhof Magdeburg am Sonntag gesperrt: Massive Beeinträchtigungen bei der Bahn

05. Juni 2024, 11:35 Uhr

In Magdeburg kommt es in den nächsten Tagen zu massiven Ausfällen im Zugverkehr. Grund sind Bauarbeiten am Schienennetz und den Oberleitungen von Freitag bis Montag. Am Sonntag wird der Hauptbahnhof gesperrt.