Ersatzverkehr und Umwege Hauptbahnhof Magdeburg: Vollsperrung am Sonntag wegen Bauarbeiten

07. Juni 2024, 11:11 Uhr

Bauarbeiten am Schienennetz und den Oberleitungen führen am Wochenende zu Sperrungen, Umwegen und Zugausfällen bei Bahn, Abellio und ODEG im Großraum Magdeburg. Der Hauptbahnhof muss deswegen am Sonntag sogar komplett gesperrt werden.