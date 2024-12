Der Boden klebt. Es ist dunkel in dem großen Tanzsaal der Baracke, den Andreas Schmidt durchquert. Angekommen an dem Schaltkasten, ruft er zurück in den Saal: "Tagsüber ist es in einem Club selten schön." Lichter gehen an – hell wird es kaum. Einige Lampen summen. Die 70 Jahre spürt man in den alten Gemäuern der Baracke, die 1954 als Bauarbeiterbaracke aufgebaut wurde. Zehn Jahre später wurde sie zum Studentenclub umfunktioniert. Andreas Schmidt ist ihr neuer Geschäftsführer. Er erzählt, dass es die Mischung sei, die die Leute auch nach Jahrzehnten noch in die Baracke lockt: einladend niedrige Preise, urige Optik und der unverfälschte DDR-Charme.